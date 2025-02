Mais de 110 mil alunos voltam às aulas na Rede Municipal de Ensino da Capital

O período de férias chegou ao fim e, nesta segunda-feira (10), mais de 110 mil alunos iniciaram o ano letivo de 2025 nas 198 unidades escolares municipais de Campo Grande.

Na Escola Municipal Padre José Valetim o dia começou cedo. Segundo a monitora, Elvira Verônica da Silva, apesar do movimento típico do começo do ano letivo, o retorno dos alunos foi tranquilo. “Foi tudo tranquilo, a maioria dos alunos já estuda aqui então isso ajuda. eles já conhecem e sabem como funciona”, relata Elvira. De acordo com ela, no primeiro dia é comum os presponavéis pelas crianças acompanharem o acolhimento realizado na quadra, após a cerimônia os professores levam os estudantes as salas de aula.

Um dos responsavéis que acompanhou o momento foi a recepcionista, Naiza Borges. Seu filho tem 13 anos e está no 8º ano do Ensino Fundamental. A mãe também relata que apesar do agito, o começo da manhã foi tranquilo. “Eu cheguei eram sete horas, então aquele movimento ja estava mais calmo. Cheguei com meu filho e já entrei”.