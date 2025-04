Confiança do comércio reage em Campo Grande após sequência de quedas

A confiança do empresário do comércio na Capital apresentou leve melhora em abril. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (ICEC) de Campo Grande registrou 99,6 pontos em abril, alta de 1,5% em relação a março, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Apesar do avanço, o índice ainda está na “zona negativa”, abaixo da linha dos 100 pontos que indica otimismo.

O estudo revela que a maior parte dos empresários ainda mantém expectativas positivas para os próximos meses. Do total de entrevistados, 12,7% afirmaram que pretendem aumentar muito o quadro de funcionários, enquanto 52,7% disseram que devem contratar um pouco mais. Apenas 7,7% falaram em reduzir muito.

Na comparação com abril de 2024, o ICEC caiu 5,3 pontos. O componente que mede as condições atuais caiu 7%, com destaque negativo para a percepção sobre a economia, que recuou 21,3%.

O Índice de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC) fechou abril em 101,7 pontos. Já o Nível de Investimento das Empresas, apesar da alta mensal, segue em 91,8 pontos — ainda na zona de pessimismo.

A pesquisa do ICEC é realizada mensalmente com empresários do comércio varejista de Campo Grande. Em abril de 2025, foram ouvidas ao menos 185 empresas, garantindo margem de erro de 3,5% e nível de confiança de 95%. A coleta dos dados ocorreu nos últimos dez dias de março.