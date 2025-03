Homem invade casa da ex e é preso com facão em Aparecida do Taboado

VOLTA FORÇADA

Decisão Judicial determina desfiliação de Lucas de Lima do PL

Deputado será obrigado a retornar ao PDT enquanto recorre ao TSE A desfiliação do deputado estadual Lucas de Lima do Partido Liberal (PL) não foi comunicada por iniciativa própria. O afastamento foi motivado por uma ordem judicial que obrigou o parlamentar a atender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revertendo sua saída anterior do […]