MS permanece sob alerta para chuvas intensas e ventos

A onda de calor segue atuando no estado de Mato Grosso do Sul com aumento significativo da nebulosidade, o que pode trazer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento nesta quinta-feira (13).

Os maiores acumulados de chuva são esperados, principalmente, para as regiões Central, Leste, Norte e Nordeste do estado.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de uma frente fria, que atua na altura do Sul do Brasil. Este sistema não impacta diretamente Mato Grosso do Sul, porém contribui para aumentar a umidade ,favorecendo a formação de instabilidades.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), o volume de chuva acumulado deve ficar entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou 50 mm/dia e os ventos poderão atingir até 60 quilômetros por hora (km/h).

A meteorologia indica que a onda de calor segue até dia 21 de fevereiro, com temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima da média.

Campo Grande têm máxima de 32°C. Na região Norte, a máxima prevista é de 33°C

De Leste a Oeste, passando pelo Sul do estado, os termômetros podem ficar entre 34°C e 35°C.