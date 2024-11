PRF apreende 100 Kg de maconha e caminhonete adulterada em Ivinhema

POLÍTICA EM DESTAQUE

Eleição abre guerra nos bastidores do Tribunal de Contas

Com afastamento de quatro conselheiros por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a eleição do presidente do Tribunal de Contas do Estado está fervilhando nos bastidores. Sem consenso, não se monta a chapa. Esse imbróglio se deve à intervenção política do ex-governador Reinaldo Azambuja para tentar nocautear a eventual candidatura de Jerson Domingos à […]