Profissionais da saúde se capacitam em evento sobre tratamento da Hanseníase

Um evento de capacitação sobre o tratamento da Hanseníase será realizado nos dias 27 e 28 de março, no Centro de Convenções Dr. Günter Hans (Hospital São Julião), em Campo Grande. A ação é voltada para profissionais da área da saúde e terá foco na discussão da aplicação e regulamentação do medicamento Talidomida.

No dia 27, o foco será no diagnóstico, tratamento e no protocolo clínico atual da hanseníase. Já no dia 28, serão realizadas oficinas específicas sobre prevenção e acompanhamento, abordando ações da Vigilância Sanitária e Assistência Farmacêutica.

Os profissionais interessados devem realizar a inscrição no evento através do site da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Sobre a Hanseníase

A hanseníase é uma doença infecciosa e crônica que afeta a pele, nervos periféricos e mucosas.

Os principais sintomas incluem manchas na pele, perda de sensibilidade, alterações nos nervos e, em casos mais graves, atrofiamento de mãos e pés.

O tratamento é feito com antibióticos e o acompanhamento médico é fundamental para a boa recuperação do paciente.

Os últimos dados do Ministério da Saúde, referentes a 2023, indicam 22.827 casos de hanseníase registrados no Brasil. A região Centro-Oeste apresentou a maior incidência de casos, com 5.882 registros. O estado de Mato Grosso do Sul registrou 268 casos da doença