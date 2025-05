Santa Casa de Campo Grande lança campanha para concluir reforma do pronto-socorro

A Santa Casa de Campo Grande lançou uma campanha de arrecadação para conseguir concluir as obras de reforma do pronto-socorro do hospital. A meta é alcançar R$ 2 milhões, valor necessário para finalizar a reestruturação do setor, que, segundo a instituição, é essencial para garantir a segurança de pacientes e profissionais diante da alta demanda diária de atendimentos.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a presidente do hospital, Alir Terra, explicou que a obra se tornou urgente por conta das condições precárias da estrutura atual, inaugurada ainda na década de 1970.

Apesar do início da reforma, os recursos inicialmente previstos precisaram ser desviados para cobrir custos extras provocados pela superlotação e inflação médica.

“Não se trata de uma reforma luxuosa. Ela é necessária por questão de segurança. O pronto-socorro é o coração da Santa Casa, e hoje temos mais pacientes do que a estrutura suporta. Só na área verde, onde há espaço para sete leitos, estamos com 44 pessoas”, relatou Alir.

Alir Terra nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

A presidente também destacou a sobrecarga no atendimento ortopédico, agravada pelo aumento no número de acidentes de trânsito em Campo Grande. “Todos os casos graves acabam sendo encaminhados para cá. Hoje temos 43 pacientes só na pré-ortopedia. Isso gera impacto em toda a cadeia: desde a lavanderia, que processa até quatro toneladas de roupas por dia, até o uso de medicamentos e insumos”, afirmou.

Transparência e prestação de contas

A campanha de arrecadação, intitulada Juntos pela Vida, prevê a prestação de contas integral à população. Os valores recebidos estão sendo comunicados semanalmente ao Ministério Público Estadual, por meio da 76ª Promotoria de Justiça da Saúde, e também serão divulgados nas redes sociais da instituição.

“Nós temos uma conta exclusiva para essa campanha. Tudo será fiscalizado e transparente. A previsão é concluir a obra em até 90 dias, mas o desafio é grande. Estamos literalmente trocando o pneu do carro com ele em movimento”, disse Alir, ao citar a necessidade de conciliar a reforma com o funcionamento contínuo do setor.

Impedimento para ampliação de leitos

Apesar da alta demanda, Alir afirmou que a ampliação de leitos está fora de cogitação, por ser inviável financeiramente para uma instituição privada que depende de recursos públicos.

Atualmente, a Santa Casa opera com número de pacientes acima da contratualização prevista com o município.

“A saída para esse cenário está na gestão de fluxo: reduzir o tempo de internação e fortalecer a chamada ‘porta de saída’, com mais pacientes sendo transferidos de volta para suas cidades de origem após o atendimento inicial”, explicou.

Como ajudar

Doações podem ser feitas por PIX usando a chave: [email protected]