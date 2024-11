‘Sem surpresas’, avalia professora de redação sobre o tema do Enem 2024

O primeiro dia de prova do Enem 2024, realizado no domingo (03), contou com a prova de redação. Esta, inclusive, é considerada por muitos como a parte da prova responsável por garantir a nota de corte dos aprovados no ingresso na universidade.

Famosa por acertar os temas nas provas discursivas do Enem, a professora de redação, Raquel Siufi disse que o tema deste ano – ‘Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’, não foi uma surpresa.

“Infelizmente, nós convivemos com preconceito ainda, discriminação com relação aos negros no Brasil. O tema que saiu, não foi uma surpresa para ninguém, porque o tema do Enem trata de uma problemática e essa é uma problemática vigente. Então, nós trabalhamos com o tema do racismo e dentro dele, por conta desse pensamento ainda arcaico, que nós deixamos de valorizar muito do que pode ser oferecido. Muitas contribuições que os negros trouxeram para o Brasil. Então, por essa razão, é que eu acreditei que fosse um tema forte”, explicou Raquel.

Sobre os erros que podem ter sido cometidos pelos alunos, a professora frisou que derrapou quem escreveu apenas sobre o racismo.

“Era algo que deveria estar presente no texto […] o aluno poderia ter começado a discutir, sobre o mercantilismo poderia ter falado do século XVIII, do período colonial, trazer repertórios importantes, um negro foi usado como mão de obra escrava e aí esse pensamento de inferioridade ainda persiste e isso contribui para que os problemas aconteçam. O aluno que, por exemplo, seguiu só essa linha de racismo e não falou da herança, dos costumes, da comida, nos esportes, na música, esse aluno pode ter tangenciado o tema. E aí, sim, ele vai ser prejudicado”.

Além do Enem, em Mato Grosso do Sul, os estudantes ainda devem enfrentar, este ano, outros desafios como o vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

“As provas daqui do estado têm uma estrutura um pouco diferente, quando chegamos à conclusão que elas exigem a conclusão de fechos mais reflexivos, que levem a uma reflexão para que o próprio leitor entenda a partir dali o que pode ser feito. Então acaba aquele detalhamento, então o fecho já muda um pouco, o estilo de prova, apesar de ser dissertação argumentativa, muda um pouco também, porque ele precisa desenvolver outros argumentos”.

Acompanhe a entrevista completa: