Semana começa com dois alertas de chuva intensa em MS

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana começa com dois alertas para chuva intensa em Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 68 municípios estão sob o alerta de perigo potencial para chuva intensa. Nestes locais o acumulado de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros no dia, as rajadas de vento podem alcançar os 60 quilômetros por hora.

Outros 21 municípios, da região Norte do estado, seguem o aviso de perigo para chuva intensa. Nestas cidades o acumulado de chuva fica entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros no dia. As rajadas de ventos variam entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Em Campo Grande a temperatura máxima deve alcançar os 35 graus. Na região Sul do estado a máxima será de 34 graus em Dourados e 33 graus em Ponta Porã.

Na região Leste, em Três Lagoas a temperatura máxima poderá ser de 34 graus e em Coxim 33 graus. Na região Pantaneira em Corumbá 37 graus e em Porto Murtinho 36 graus.