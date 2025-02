Vendedores ambulantes podem se inscrever para o Carnaval 2025

Vendedores ambulantes não-circulantes interessados em trabalhar no Carnaval 2025 de Campo Grande já podem se inscrever. As vagas são para barracas e trailers/food trucks na Esplanada Ferroviária, com atuação entre os dias 22 e 23 de fevereiro e de 28 de fevereiro a 8 de março.

As inscrições vão até 10 de fevereiro e podem ser feitas presencialmente na Secretaria Executiva de Cultura ou pelo site oficial. A seleção será por sorteio, que acontecerá no dia 17 de fevereiro. O resultado final com os ambulantes aptos será divulgado no Diário Oficial no dia 21 de fevereiro.

Serão 80 espaços disponíveis, sendo 20 para alimentos e bebidas não alcoólicas e 60 para bebidas alcoólicas e não alcoólicas.