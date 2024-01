Aberta seleção para assistente educacional inclusivo

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) abriu processo seletivo para formação do cadastro de reserva para assistente educacional inclusivo, de 19 a 26 de janeiro.

As vagas são para profissionais com Formação Específica no Curso de Magistério ou Normal Médio (Curso Técnico Profissionalizante), para atuar na função de Assistente Educacional Inclusivo no atendimento aos alunos com deficiência.

O Assistente Educacional Inclusivo é o profissional que atua na sala de aula do ensino comum e apoia o professor regente quando há aluno público-alvo da educação especial incluso, em todas as etapas e modalidades, nas unidades de ensino da REME.

Assim, o profissional contratado para atuar na função de Assistente Educacional Inclusivo oferecerá apoio pedagógico e atuará no contexto da classe do ensino comum, promovendo o acesso dos alunos com deficiência ao conhecimento, conteúdos curriculares e acesso a todas as atividades didático-pedagógicas escolares.

A inscrição é gratuita, realizada somente pela internet, de 19 a 26 de janeiro.

O edital completo está disponível no Diogrande, a partir da página 3.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande