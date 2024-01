Assassinos simulam suicídio, mas confessam crime em aldeia

A Polícia Civil através do SIG de Dourados prendeu em flagrante 2 indígenas suspeito do latrocínio da indígena Laura Ramirez de 42 anos na tarde de sábado (6) em Dourados.

A vítima foi encontrada com uma camiseta amarrada no pescoço e amarrada em uma árvore no terreno de sua residência da aldeia Bororó. Equipes da Polícia Civil, Policia Militar e Perícia estiveram no local, inicialmente o caso estava sendo tratado como suicídio, mas com a investigação do caso, policiais perceberam a falta de alguns pertences da casa da vítima e valores que tinha sacado dos seus benefícios sociais.

Diante desses fatos, os parentes próximos da vítima entre eles, seus filhos, seu convivente e dois sobrinhos foram conduzidos a delegacia para prestar depoimento.

Durante os depoimentos e em contato com o médico legista para avaliação do cadáver foi descoberto que Laura tinha sofrido asfixia mecânica por estrangulamento e não enforcamento o que indicava um crime de homicídio.

O companheiro da vítima, Cleonicio Fernandes, 49 anos e o sobrinho dela, Juliano Ramires Vasque, 33 anos, passaram a apresentar versões contraditória dos fatos, sendo que ambos moravam com a vítima. Eles acabaram confessando o crime.

Durante a confissão ambos confirmaram que mataram a vítima com a finalidade de pegar o dinheiro que a vítima trazia consigo, bem como após os fatos tentaram simular que a vítima teria se suicidado a amarrando com uma camiseta em um tronco de arvore.