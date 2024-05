O mês de abril encerrou com perdas de 3,65% para o preço do milho no contrato maio/24 na B3. A saca iniciou o mês com o valor de R$ 59,50 no vencimento e fechou a terça-feira (30) em R$ 57,33.

O preço do milho está desvalorizado no mercado brasileiro e a expectativa é de melhora no segundo semestre. Um dos motivos da estimativa é a safra atual é muito menor que a anterior e haverá uma disputa grande após a colheita.

