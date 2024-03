Bacalhau para a Páscoa

Uma receita fácil e saborosa, de tradição portuguesa para este feriado da Páscoa.

Alguns pratos tradicionais recebem o nome de seus criadores: esse é o caso do bacalhau à Gomes de Sá, receita tradicional em Portugal, da autoria de José Luís Gomes de Sá Júnior, que nasceu no Porto a 7 de Fevereiro de 1851, e que faleceu no ano de 1926.

Bacalhau à Gomes de Sá:

Ingredientes:

- 500g de bacalhau dessalgado e desfiado

- 500g de batatas cortadas em rodelas

- 2 cebolas cortadas em rodelas finas

- 2 dentes de alho picados

- 1/2 xícara de azeite de oliva

- 1/2 xícara de azeitonas pretas sem caroço

- 3 ovos cozidos cortados ao meio

- Salsa picada a gosto

- Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

1. Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem macias. Escorra e reserve.

2. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite e refogue as cebolas e o alho até ficarem dourados.

3. Adicione o bacalhau desfiado e refogue por alguns minutos.

4. Acrescente as batatas cozidas, as azeitonas, os ovos e a salsa picada. Misture bem.

5. Tempere com sal e pimenta a gosto e cozinhe por mais alguns minutos, mexendo delicadamente.

6. Sirva quente acompanhado de arroz branco e salada verde.

Espero que gostem desta receita!

Apure os sentidos e bom apetite!

