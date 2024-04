Bebê que esperava transferência para hospital em UPA na Capital, melhora e volta para casa

Depois de esperar cerca de 24 horas uma transferência para um hospital, em Campo Grande, um menino - de um mês e oito dias - foi liberado para continuar os cuidados de saúde em casa.

Ele deu entrada na UPA Universitário, às 11 horas da manhã de sexta-feira (26), apresentando dor e febre. Na unidade, a criança foi submetida a exames de sangue, urina e raio-x, que indicaram infecção urinária. De acordo com a avó do menino, Silvânia Barroso, o neto chegou à unidade de saúde com muitas dores.

“Ele chegou com muitas dores, com febre e gemendo muito. A médica pediu os exames e disse que ele ficaria em observação até o resultado, que confirmou infecção urinária”, descreveu Silvânia.

Segundo a avó, depois da melhora no quadro de saúde da criança, neste sábado (27), sem outros sintomas e após uma nova avaliação do médico de plantão, o menino foi liberado para voltar a casa com a família, no período da tarde.

“O médico achou melhor. Como ele estava bem, vamos levar para tomar o antibiótico. É uma dose por dia”. Agora os responsáveis devem voltar à unidade de saúde, com a criança, para concluir o ciclo do remédio pelos próximos dias.

No entanto, a situação na saúde pública em Campo Grande ainda é preocupante. Desde o início da semana, as unidades de saúde da Capital vem registrando crescimento na procura por atendimento.

Nesta semana, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) foi registrado um aumento no atendimento geral das UPAs e Centros Regionais de Saúde (CRS) de 40%. Só na segunda-feira (22), foram mais de 6.500 atendimentos. Enquanto no mesmo período da semana foram 4 mil nas 10 unidades de urgência e emergência. As doenças respiratórias estão entre as principais causas para aumento na demanda.

