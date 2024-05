Brasil tem arroz suficiente para abastecimento o problema é logístico

A crise das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul tem causado impactos em todo o Brasil. Mesmo sem ter, ainda, qualquer crise no abastecimento de arroz, o Governo Federal resolveu importar até 1 milhão de toneladas do cereal. Ocorre que a safra de arroz gaúcha estava estimada em 7,5 milhões de toneladas antes das inundações. Quando se iniciaram as enchentes, ainda havia 27% da área a ser colhida, o equivalente a cerca de 2 milhões de toneladas. Mesmo sem estimar com precisão o quanto deste montante está perdido, as projeções iniciais indicam perdas entre 800 mil e 1 milhão de toneladas.

A produção do Brasil, antes das enchentes, em 10,5 milhões de toneladas e o consumo interno do País, em 10,5 milhões de toneladas, o que já se mostrava apertado. Além disso, o país exporta, em média, 1,5 milhão de toneladas de arroz todo ano e importa o mesmo volume. Compras governamentais costumam ser burocráticas e encarecem os preços e a decisão do Brasil em comprar agora pode elevar o preço do arroz no mercado internacional, uma vez que o maior exportador global, a Índia, está com as vendas suspensas e os Estados Unidos têm redução de produção.

