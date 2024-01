Brasil liderou exportações globais de milho, soja e carne bovina em 2023

De acordo com a Secex, o Brasil se tornou o maior exportador de milho do mundo em 2023. As exportações totalizaram mais de 55,9 milhões de toneladas de milho, consolidando recorde histórico.

Em relação a soja, as traddings que operam no Brasil exportaram 101,845 milhões de toneladas de soja em grão em 2023, 29,37% mais do que os 78,726 milhões de toneladas de 2022. Em receita, os embarques ao exterior totalizaram US$ 53,224 bilhões, aumento de 14,33% ante o ano anterior.

Continue Lendo...

O volume de carne bovina exportada em 2023 também foi recorde e totalizou 2.006.441 de toneladas, 0,8% superior ao ano de 2022.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado de hoje (8):