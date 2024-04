Campanha foca na prevenção como principal combate aos incêndios florestais

'Prevenir é combater!', este é o tema da 12ª edição da Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios, lançada pela Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas (Reflore MS) e Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). A intenção é sensibilizar as populações rurais e urbanas sobre os riscos e impactos sociais, ambientais e econômicos que os incêndios florestais podem gerar. Os detalhes da iniciativa foram apresentados nesta terça-feira (16) durante o evento que formalizou o início da campanha no auditório da Famasul, em Campo Grande.

Conforme Júnior Ramires, presidente da Reflore MS, a prevenção é muito importante neste momento em que o prognóstico para os próximos meses é de seca e altas temperaturas.

"A campanha já traz esse fato de que o melhor combate ao incêndio é a prevenção. Tudo isso para que a sociedade fique preparada, porque o fogo não é um problema só do produtor rural, em época de seca isso é um problema de saúde pública. A gente quer estar preparado, porque a gente sabe que infelizmente o fogo vai acontecer, porque a seca vai chegar, mas, quando chegar, vamos estar prontos para lidar e minimizar os danos", explicou.

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, destacou que a responsabilidade sobre os incêndios não é só dos produtores do estado e reafirmou a importância da união para que a prevenção seja efetiva.

"Fica muito pesado só para o produtor ter essa responsabilidade e muitas das vezes, nos incêndios florestais, o primeiro a chegar é o produtor rural, por incrível que pareça. Até ele pode ser quem colocou, mas ele está lá para defender. Essa união do Estado atuando junto com o produtor e atuando junto com os bombeiros é o que vai fazer a diferença. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas mas nós estamos tentando amenizar e trazendo uma experiência diferenciada para o nosso estado", afirmou.

Também envolvidos nesta campanha na linha de frente das ações de prevenção e os primeiros a realizarem o combate ao fogo, estão os bombeiros. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Adriano Noleto Rampazo fala sobre as ações que já estão sendo realizadas neste início de campanha.

"Nós já entramos na nossa fase de prevenção, que é iniciada nos meses de abril e maio. Nós estamos com seis equipes em campo, fazendo toda a prevenção nas pontes, porque a gente precisa desse acesso fácil para ir aos combates. Estamos fazendo capacitações nas fazendas, nas propriedades rurais, para os funcionários, conferindo aceros, conferindo a estrutura que as fazendas têm para auxiliar nos combates, porque cada fazenda também tem que ter sua estrutura, né, preventiva e, a partir de junho, inicia-se nosso plano de combate e na temporada de combate a incêndio iniciamos a fase de resposta. Então, para isso, a partir de maio, nós estamos montando 13 bases avançadas no Pantanal, em 13 propriedades rurais, para iniciar o combate já mais rápido", detalhou o coronel.

