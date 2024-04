Estrada em Coxim começa a receber revestimento

A Estrada da Barranqueira, importante via de acesso para a zona rural de Coxim, está em fase de revitalização. Com 61,9 km de extensão, a estrada recebe melhorias que impulsionarão o desenvolvimento local.

As obras, divididas em dois lotes, garantem a implantação de revestimento primário na via, proporcionando melhores condições de tráfego para os moradores e facilitando o escoamento da produção agrícola, da pecuária e do turismo na região.

O primeiro lote, com 27,2 km de extensão, já está 30% concluído, enquanto o segundo lote, com 34,758 km, está com 93% de execução contratual.

Com a revitalização da estrada, espera-se um aumento na movimentação de pessoas e bens, impulsionando o comércio local e abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento da região. A Estrada da Barranqueira dá acesso a diversos pesqueiros, pontos turísticos e propriedades rurais, que são atrativos importantes para o ecoturismo.

O investimento total na obra é de R$ 36,1 milhões, com recursos do Governo do Estado.

*Com informações da Agesul