Cidades fronteiriças receberão R$ 128 milhões para infraestrutura

Corumbá, Amambai e Ponta Porã, municípios da região de fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia e o Paraguai, receberão R$ 128 milhões em investimentos do Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul (Focem). Os recursos serão destinados a obras de infraestrutura, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Os projetos foram aprovados pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) do Ministério do Planejamento e Orçamento, após mais de 10 anos com recursos congelados no Focem, por inadimplência do Brasil. A ministra Simone Tebet destacou a importância do investimento, especialmente para os municípios de fronteira, que "são mais distantes dos grandes centros e que mais sofrem o impacto" da falta de infraestrutura.

"Estamos descentralizando os recursos para chegar aonde mais precisa, nos estados e municípios. Este é o único financiamento que temos a fundo perdido, sem necessidade de devolução e o Mato Grosso do Sul recebeu grande parte do investimento disponibilizado”, afirmou a ministra.

Em Amambai, o investimento de R$ 26 milhões será destinado à construção do Anel Viário, uma obra fundamental para a segurança da população. De 2018 a 2023 houve um aumento de 33% no número de acidentes de trânsito no município. O prefeito Edinaldo Bandeira ressaltou a importância da obra. “Nosso objetivo é justamente tirar o trânsito pesado do centro da cidade. Já ocorreram mortes envolvendo as carretas que trafegam, o que causa um transtorno muito grande", afirmou.

Em Corumbá, os recursos serão utilizados para a otimização da rede de distribuição de água, com o objetivo de reduzir as perdas e garantir um abastecimento mais eficiente para a população. O governador Eduardo Riedel destacou a importância do investimento: "Corumbá é um município que tem muitas perdas de água tratada, o que traz ineficiência, custo e prejuízo para as pessoas. Esse investimento vai ajudar a solucionar esse problema e garantir um abastecimento de água de qualidade para todos".

Ponta Porã receberá R$ 35 milhões para obras de urbanização na área da fronteira com o Paraguai, além de rotatórias, sinalização e outras ações que visam melhorar a infraestrutura do município.