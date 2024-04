Mercado do boi gordo firme, mas poucos negócios

O nível de abates de bovinos no Brasil segue elevado, com a escala industrial ainda em bons sete ou oito dias, mas com visível redução de dias garantidos de trabalho fabril, estavam entre 10 e 11 dias.

Outro fator importante, devemos confirmar quando tivermos o movimento de abates de abril fechados, é a redução na participação de fêmeas nas escalas, ainda é bastante presente, mas menor. O fator oferece mais competitividade para a arroba do boi gordo.

No momento, mesmo com o volume de negócios mais lento, as propostas pela arroba do boi gordo seguem acima da referência em Mato Grosso do Sul, com valores a R$ 225,00 no estado.

Confira a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: