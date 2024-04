Soldado do Exército morre depois de participar de treinamento militar em MS, na sexta-feira

Um jovem de 19 anos morreu, no sábado (27), após passar mal durante um treinamento militar realizado pelo 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Bela Vista.

O rapaz passou mal na sexta-feira (26) enquanto participava da instrução básica. O soldado apresentou sintomas de febre, diarreia e pressão arterial instável.

Após ser hidratado e medicado e sem ter melhoras, o jovem foi levado para o hospital municipal de Bela Vista, onde foi diagnosticado com choque séptico.

Em nota, o Exército explicou que o soldado Vinícius Ibanez Riquelme foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande por volta das 19h de sexta-feira, mas não resistiu e morreu na manhã de sábado (27).

Ainda a instituição militar informou que um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar as circunstâncias em que ocorreram os fatos.

Além dele, outros três jovens também passaram mal e foram encaminhados para atendimento médico em Campo Grande.

O Exército disse que estão sendo prestados apoio médico, psicológico e de suporte espiritual aos familiares da vítima.

Vinícius foi sepultado no final da tarde desse domingo (29) em Bella Vista Norte, Paraguai.

Confira a nota na íntegra:

O Comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada informa que na manhã do dia 27 de abril de 2024, lamentavelmente ocorreu o falecimento do Soldado VINICIUS IBANEZ RIQUELME, do 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado, de Bela Vista/MS.

O Soldado VINICIUS estava participando de um Exercício de Instrução Básica e apresentou sintomas de febre , diarreia e desidratação. No dia 26 de abril, a pós ser medicado pela equipe do Regimento e não apresentar melhoras , foi conduzido para o Hospital Municipal de Bela Vista/MS.

O Soldado após ser diagnosticado com choque séptico foi evacuado, emergencialmente, para a Santa Casa de Campo Grande/MS, onde infelizmente veio a óbito, na manhã deste sábado.

Foi instaurado um Inquérito Policial Militar para apurar as circunstâncias em que ocorreram os fatos. Está sendo prestado todo apoio psicológico e espiritual à família do militar.