Capital sedia segunda edição do Festival Surdolímpico

No próximo sábado (23), ocorre a segunda edição do Festival Surdolímpico, que oferece oportunidades de prática esportiva para pessoas surdas de todas as idades. O evento proporcionará uma tarde dedicada à prática de atletismo, voleibol e basquetebol, com aulas ministradas por três professores de Educação Física surdos.

A entrada é franca e as inscrições podem ser feitas diretamente no local do evento. A iniciativa busca estimular o aprendizado de modalidades surdolímpicas em Libras (Língua Brasileira de Sinais), promovendo a saúde, o lazer e a competição. O projeto integra as ações da Gerência de Paradesporto da Fundesporte, vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

Continue Lendo...

Embora a surdez em si não restrinja a prática de atividades físicas e não existam esportes mais ou menos adequados para surdos, as limitações linguísticas e comunicacionais podem interferir na compreensão e no relacionamento, afetando a aprendizagem e o comportamento individual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Festival Surdolímpico foi criado em Mato Grosso do Sul com o objetivo de integrar as pessoas com deficiência auditivas a prática esportiva. Herculano Borges, diretor-presidente da Fundesporte, ressalta a importância do Festival Surdolímpico como forma de fomentar e incentivar a prática esportiva entre pessoas surdas, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e autoestima. "As pessoas surdas não se enquadram nas olímpiadas e nem nas paralímpiadas, por isso foi criado a surdolimpíada para que eles pudessem ser totalmente contemplados", ressalta.

Para Clelia Souza, professora de Educação Física e idealizadora do evento, o principal objetivo é inserir as pessoas surdas em um ambiente confortável em relação à Língua Brasileira de Sinais, promovendo a interação e o aprendizado entre os participantes. "Quando o surdo tem contato com pessoas surdas que ensinam para ele alguma coisa, têm muito mais valor por causa da afirmação da identidade", afirma.

Além das atividades esportivas, os professores convidados ministrarão palestras sobre suas experiências no esporte, incluindo relatos inspiradores, como o de Rivair Souza, campeão nacional de boliche na Surdolimpíada Nacional, compartilhando sua trajetória vitoriosa em Londrina.

Serviço

Data: 23/03/2024

Hora: 14:00 às 17:00

Local: Poliesportivo Vila Almeida (R. Engº Amélio de Carvalho Baís, 1890, Vila Almeida)

*Com informações da Fundesporte/MS