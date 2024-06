Capital terá ações itinerantes de vacinação

Neste fim de semana serão realizadas ações itinerantes de vacinação em shoppings e supermercados de Campo Grande. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo a gripe, poliomielite e a Covid-19.

No sábado (22), a vacinação acontece em ação social das 8h às 13h, na E.M Senador Rachid Saldanha Derzi, no Jardim Noroeste, Pátio Central Shopping, das 8h às 16h30 e no Fort Três Barras, das 8h às 16h30. No domingo (23), o atendimento será das 11h às 19h, no shopping Norte Sul Plaza.

No caso da poliomielite, apenas 16% do público alvo foi imunizado até o momento na Capital. A baixa procura preocupa as autoridades em saúde já que “o país foi considerado de alto risco na reintrodução do vírus da pólio no ano passado”, segundo Veruska Lahdo, chefe da Vigilância em Saúde da Sesau.

A poliomielite também conhecida como paralisia infantil é contagiosa e causada por um vírus que vive no intestino, a transmissão se dá pelo contato direto com as fezes ou secreções eliminadas pelo corpo.

A doença causa paralisia e costuma atingir os membros inferiores como paralisia de uma das pernas, pé torto, dores nas articulações e músculos da fala e da deglutição. A vacina é a maior aliada para prevenir a doença e está disponível em todas as 74 unidades de saúde da Capital.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, reforça a orientação para que a população de Campo Grande aproveite o fim de semana para colocar a vacinação em dia. “A imunização é a ferramenta mais eficaz para proteger nossa comunidade contra diversas enfermidades”, destaca.

Durante a semana as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

*com informaçõpes da Prefeitura de Campo Grande