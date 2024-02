Casal morre em acidente entre carreta e carro no anel rodoviário

Um casal que trafegava em um veículo Honda City, com placas de Mato Grosso do Sul, colidiu 'transversalmente' na traseira de uma carreta bitrem que saía de um posto de combustíveis, no Km 470 da BR-163, em Campo Grande, por volta das 5h da manhã deste sábado (24).

A mulher identificada como P.B.V. tinha 34 anos e o homem como A.B.S. tinha 33 anos. O motorista da carretacom placas de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), teria evadido do local e logo depois retornado e se apresentado aos policiais.

O condutor, de 67 anos, foi preso em flagrante pela PRF/MS por homicídio culposo e encaminhado para a Polícia Civil. Como o veículo é um bitrem de 9 eixos, não poderia estar na estrada no horário do acidente. De acordo com a legislação, o bitrem 9 eixos só pode rodar do nascer ao por do sol (Resolução 882/21/Conatran).

Bitrem de 9 eixos envolvido no acidente - Foto: PRF/MS

Conforme o Boletim de Ocorrência registrado na Polícia Civil, para onde o motorista foi encaminhado, o carro trafegava no sentido a Campo Grande, quando o bitrem saiu do Posto de Combustíveis Pinhalzinho e acabou atingido no lado esquerdo do segundo semirreboque, no sexto eixo da carreta.

O motorista é de Corumbá-MS e a carreta pertence a uma transportadora da cidade. Ele segue preso em flagrante delito e está à disposição da Justiça.

Um terceiro veículo também se envolveu no acidente, conforme o registro policial. Uma camionete F-4000 trafegava logo atrás do carro Honda City e acabou colidindo com o motor do carro que, com o impacto no bitrem, foi parar no meio da pista. Ele não se feriu e contou aos policiais que no momento do acidente ainda estava escuro e só visualizou um 'vulto' no meio da rodovia, quando acabou batendo e percebendo que se tratava do motor do carro.

*Atualizado para acréscimo de informações às 12h