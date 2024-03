Chocolate e a Páscoa

A tradição de presentear e consumir chocolate na Páscoa remonta a séculos atrás.

Foi só no século XVI que o chocolate chegou à Europa, trazido pelos conquistadores espanhóis. A princípio, a bebida de cacau era consumida apenas pela nobreza, mas logo se popularizou entre todas as classes sociais.

O chocolate, que era considerado um luxo na época, passou a ser associado à celebração da Páscoa.

Acredita-se que a tradição do chocolate começou na Europa, com os cristãos que celebravam a ressurreição de Jesus Cristo.

Uma das histórias mais conhecidas é a do coelho da Páscoa, que teria sido introduzido pelos alemães. Segundo a lenda, o coelho visitava as crianças na véspera da Páscoa e deixava ovos de chocolate como presente. Essa tradição se espalhou por diversos países e se tornou popular em todo o mundo.

Atualmente, a troca e o consumo de ovos de chocolate são considerados símbolos da Páscoa em muitas culturas. Além dos ovos, existem diversas outras formas de chocolate associadas à data, como coelhos, cenouras, cestas e outros elementos relacionados à celebração.

Essa tradição é uma forma de celebrar a renovação, a alegria e a esperança trazidas pela ressurreição de Cristo, e também uma oportunidade de reunir a família e compartilhar momentos especiais.

Para tanto deixo aqui uma receita bem gostosa que é a ganache de chocolate. Versátil serve para rechear, cobrir bolos, carolinas, eclair, e até mesmo para comer com frutas. É uma especie de mousse mais cremosa e que pode ser feita facilmente com o que sobrou de ovos de chocolate e que vc pode transformar nessa delicia.

Ganache de chocolate:

Ingredientes:

- 200g de chocolate meio amargo (ou outro que você tiver)

- 1 xícara de creme de leite

Modo de preparo:

1. Pique o chocolate meio amargo em pedaços pequenos (ou aquelas sobras de chocolates de ovos de Páscoa) e reserve.

2. Em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo baixo até começar a ferver.

3. Assim que o creme de leite ferver, desligue o fogo e adicione o chocolate picado. Mexa bem até que todo o chocolate derreta e a mistura fique homogênea.

4. Deixe a ganache esfriar um pouco em temperatura ambiente e, em seguida, leve à geladeira por cerca de 1 hora, ou até que esteja firme o suficiente para ser utilizada.

5. A ganache está pronta para ser usada como cobertura, recheio ou acompanhamento em diversas sobremesas.

Dica: Se preferir uma ganache mais firme, você pode aumentar a quantidade de chocolate ou diminuir a quantidade de creme de leite. Se preferir uma ganache mais suave, você pode adicionar uma colher de sopa de manteiga.

Agora você pode usar essa ganache deliciosa em bolos, tortas, cupcakes e muito mais. Aproveite!

