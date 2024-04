Produção de carne bovina brasileira está em plena demanda

Os abates de bovinos seguem extremamente volumosos, recordes no acumulado do ano, com produção de números históricos, como elevação na produção de carne bovina com alta de 18% comparado ao primeiro trimestre do ano, comparado ao mesmo período sazonal. Ainda falando dos primeiros três meses do ano, as exportações de carne bovina somaram 672,3 mil toneladas, com alta de 35% frente a 2023. A receita cambial para indústria exportadora subiu 20% no período considerado, chegando a US$ 2,3 bilhões.

Confira a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: