Chocolate pode ser atalho para a felicidade

A três dias da Páscoa, encontrar a felicidade ficou mais fácil. Isso porque o consumo de chocolate pode contribuir com a liberação de hormônios responsáveis pela sensação de alegria e bem-estar.

Segundo a psicóloga Karen Cristina Alonso Cruz, apesar do conforto imediato com a ingestão do produto é importante cuidar com a fuga de sentimos.

Continue Lendo...

“Nosso cérebro busca essa sensação de conforto, de bem-estar, de alegria e o consumo do chocolate, do açúcar, contribui com isso através do aumento dos níveis de serotonina e dopamina. Mas é importante ficar atento a questões emocionais, a alimentação não pode vir só por prazer, inclusive para não haver exageros”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A relação íntima hormonal com a sensação de felicidade pode afetar com mais intensidade as mulheres. “As mulheres passam mensalmente por alterações hormonais com a TPM e outras situações ao longo da vida. Para algumas, em determinada época, esta vontade de comer chocolate pode ficar mais forte”.

Durante entrevista ao Jornal CBN CG, a psicóloga destacou a importância do autoconhecimento e do principal motivo da Páscoa. “É um momento de alegria, união, família e aí vem o chocolate para completar”. Acompanhe a entrevista completa.