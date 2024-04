Chuva pode aliviar perdas nas lavouras de milho

O domingo de Páscoa foi marcado por chuva em boa parte do estado de Mato Grosso do Sul. No município de Maracaju, a 160 quilômetros da Capital, também foram registradas rajadas de vento, mas nada que comprometesse ainda mais a produção da safra de inverno/2024.

A chuva estava sendo muito aguardada por produtores de milho que tiveram as lavouras seriamente castigadas pelas altas temperaturas do mês de março.

Há áreas relatadas por produtores em que o desenvolvimento do milho segunda safra já está afetada a ponto de não crescer totalmente até o final do ciclo e outras áreas onde já se iniciou o pendoamento, mas sem o milho se desenvolver como deveria, preocupando os produtores rurais desta região.

Em lavouras plantadas mais tardiamente, onde o milho estava nas fases mais iniciais de crescimento, a chuva pode recuperar e trazer resultados melhores. Mas será necessário um período de chuvas mais frequentes a partir de agora, caso contrário, essas lavouras também entram para um cenário de perda de potencial produtivo, relatam agrônomos que fazem monitoramento das propriedades.

Segundo o Inmet, há previsão de chuvas para esta semana em Maracaju com possibilidade de dias mais nublados e chuvas a qualquer momento do dia.