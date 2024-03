Chuvas persistem em grande parte de Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul se prepara para receber os próximos dias com uma variação de condições climáticas. Para quinta-feira (28) a previsão indica cenários distintos em diferentes regiões do estado, conforme a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec)..

Espera-se a continuidade das chuvas em várias partes do Estado, especialmente nas regiões Centro-Norte, Nordeste, Leste e Bolsão. Essas áreas já têm sido afetadas por precipitações nos últimos dias, com chuvas de intensidade fraca a moderada. A atuação de uma fraca Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) favorece a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas nessas regiões.

Enquanto isso, nas regiões Sul, Sudoeste e Sudeste, espera-se um tempo mais firme, com aberturas de sol e variação de nebulosidade. A atuação da alta pressão atmosférica contribui para essa estabilidade, embora não se descarte a possibilidade de pancadas de chuva localizadas, principalmente devido ao aquecimento diurno.

As temperaturas devem oscilar, com mínima de 18°C e máxima de 32°C nas regiões sul, sudeste e leste. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, a mínima fica nos 23°C, com máxima de até 35°C, principalmente na região sudoeste. Nas regiões norte e Bolsão, os termômetros ficam entre 21°C e 30°C, e em Campo Grande entre 20°C e 29°C.

*Com informações do Cemtec/MS