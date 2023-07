Cigarrinha e enfezamentos do milho desafiam produtores, que devem seguir estratégias de manejo

A proliferação da cigarrinha, inseto vetor e disseminador do complexo de enfezamento do milho, pode reduzir a produção de grãos em até 70%, segundo a Embrapa, trazendo prejuízos diversos aos produtores rurais.

Atentos ao problema, especialistas e entidades do setor buscam conscientizar os agricultores para que adotem medidas preventivas de forma integrada, visando controlar a praga. Uma das ações essenciais é a eliminação de plantas de milho voluntário (tiguera ou guaxo), visando combater o enfezamento.

Paulo Garrolo, especialista em cultura do milho da Bayer, participou do CBN Agro deste sábado (29), e falou sobre as praticas de manejo no combate da cigarrinha. Paulo ressalta que apesar do agricultor ter melhorado as práticas do combate, ainda há o problema da uniformidade dos manejos. "Precisamos ter um consenso de traçar as melhores estratégias e não o melhor produto". Confira a entrevista na íntegra: