Cinco bairros terão cursos gratuitos na próxima semana

Estão abertas as inscrições para os cursos de Design de Sobrancelha, Manicure e Pedicure, Primeiros Socorros e Fundamentos do Marketing Digital nos bairros Bosque Santa Monica II, Lar do Trabalhador, Jardim Carioca, Nova Campo Grande e vila Olinda.

As aulas serão do 13 a 17 de maio e são oferecidas pela Secretaria da Juventude (Sejuv). A inscrição é realizada pelo link.

O objetivo é oferecer oportunidades de capacitação e desenvolvimento profissional para a juventude em diferentes regiões da cidade. Os cursos visam não apenas capacitar os participantes em habilidades específicas, mas também promover o desenvolvimento pessoal e profissional, incentivando a autonomia e a inserção no mercado de trabalho.

Horários:

Vila Olinda

Fundamentos do Marketing Digital

Data: 13/05 a 17/05

Horário: 13h30 as 17h30

Local: Anhanguera Unaes

Endereço: Av. Gury Marques, 3203, Vila Olinda

Bosque Santa Mônica II

Design de Sobrancelha

Data: 14/05 a 17/05

Horário: 18h30 as 21h30

Endereço: Rua Monterey, 457 – Bosque Santa Monica II

Lar do Trabalhador

Manicure e Pedicure

Data: 13/05 a 17h05

Horário: 18h30 as 21h30

Local: Rua Camila Neres, 167, (Fundação Nazareno)

Jardim Carioca

Manicure e Pedicure

Data: 13/05 a 17h05

Horário: 18h30 as 21h30

Endereço: Avenida Sete, 1801. Jardim Carioca

Nova Campo Grande

Design de Sobrancelha

Data: 14/05 a 17h05

Horário: 18h30 as 21h30

Local: EM Fauze Scaff Gattass Filho

Endereço: Avenida Dois, 21. Nova Campo Grande

Nova Campo Grande

Primeiros Socorros

Data: 13/05 a 15h05

Horário: 18h30 as 21h30

Local: EM Fauze Scaff Gattass Filho

Endereço: Avenida Dois, 21. Nova Campo Grande

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande