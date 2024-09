Clássico do horror brasileiro será exibido gratuitamente na sexta-feira

Na próxima sexta-feira (27), o coletivo A Boca Filmes promove a segunda edição da sessão da meia-noite na Casa de Ensaio, em Campo Grande, exibindo o icônico filme de horror brasileiro "À Meia-Noite Levarei Sua Alma". O evento começa às 23h59 e faz parte de um projeto incentivado pela Lei Paulo Gustavo, com apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura (FCMS) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

O filme, dirigido por José Mojica Marins, marca a estreia de Zé do Caixão, um dos personagens mais sinistros do cinema nacional. No enredo, o coveiro Zé do Caixão, obcecado em gerar um filho perfeito, comete uma série de atos cruéis, perseguindo e violentando mulheres para garantir que seu legado persista. O longa, lançado em 1964, é considerado um marco no cinema de horror brasileiro.

A sessão começa com uma introdução realizada pelo mediador do cineclube, que explicará a relevância cultural e cinematográfica do filme. Após a exibição, o público será convidado a participar de um debate para discutir os temas abordados na obra e seu impacto.

O evento é gratuito e contará com distribuição de pipoca e refrigerante, além de opções de bebidas e doces à venda, incluindo chope de vinho e cerveja.

A Casa de Ensaio fica localizada na Rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambaí.

*Com informações do Governo de MS