Coletânea infantil com identificação da fauna pantaneira será lançada, neste sábado, no Bioparque

Do trágico incêndio de 2020 no Pantanal nasceu o Projeto Chalana Esperança, uma iniciativa de quatro mulheres biólogas ambientalistas. Quatro anos depois, a ação colhe mais um fruto em favor da disseminação de conhecimento e proteção ambiental, o lançamento da coleção de livros infantis, jogos e mini guias de identificação de espécies da fauna pantaneira.

O lançamento oficial da coletânea será realizado, neste sábado (23), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

Segundo a co-fundadora e coordenadora-geral do projeto, Luciana Leite, o material será distribuído gratuitamente para escolas públicas do Pantanal em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Num trabalho conjunto, a ilustradora dos kits, Cecília Saro lembrou que a ilustração dos animais surgiu em 2020, quando ela e outros artistas se mobilizaram para arrecadar fundos para ajudar no socorro ao bioma. Ao todo, serão distribuídos este ano mil kits para as escolas pantaneiras. Acompanhe a entrevista completa.