Com apoio de helicóptero, PRF apreende 463kg de cocaína em Dourados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 463 kg de cocaína na manhã desta terça-feira (20) em Dourados. A operação contou com o apoio do helicóptero da PRF, reforçando as ações de combate ao tráfico de drogas na região.

A ação aconteceu durante uma fiscalização na BR-163, quando policiais rodoviários federais, em conjunto com o Departamento de Operações Aéreas da PRF, abordaram diversos caminhões. Em uma das abordagens, o condutor de um caminhão, homem de 44 anos, demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção da equipe.

Diante das suspeitas, foi realizada uma busca detalhada no veículo, que estava acoplado a um semirreboque. Os agentes descobriram um compartimento oculto no reboque, onde encontraram uma grande quantidade de tabletes de cloridrato de cocaína.

Para abrir o compartimento e acessar a droga, foi solicitado o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da PRF