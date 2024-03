Na coluna CBN Carreiras desta segunda-feira (18), Eberson Terra fala sobre o impacto da leitura no desenvolvimento da população, principalmente nas soft skils, as habilidades comportamentais e humanas cada vez mais requeridas pelos empregadores.

De acordo com o especialista, a produtividade das empresas é impactada diretamente pelo índice de leitura do país. Confira as informações na íntegra: