Compartir: experiência gastronômica única em Barcelona

Visitei esta semana o Compartir, localizado na deliciosa Barcelona, o restaurante é um verdadeiro tesouro para os amantes da gastronomia, e completa pouco mais de um ano de existência, tendo seu restaurante original em Cadaqués na Costa Brava. Com proposta inovadora e inspirada na tradição mediterrânea, se destaca pela abordagem do compartilhar os pratos.

Ao adentrar ao Compartir, é impossível não se impressionar com o ambiente elegante.

A decoração é moderna, com toques de rusticidade que criam uma atmosfera acolhedora, remetendo a modernidade e alinhado com as tendências mais “clean” para restaurantes de alto nível, abandonando por exemplo as toalhas de pano nas mesas e a pouca luminosidade.

A cozinha do Compartir é liderada por uma equipe de chefs talentosos e comprometidos em criar pratos inovadores que respeitam a tradição mediterrânea. No caso Oriol Castro, Mateu Casañas, Eduard Xatruch e o jovem Nil Dulcet são os Chefs responsáveis pelo Compartir em Barcelona.

Detalhe importante é que o restaurante é parte do grupo responsável pelo 3 estrelas Michelin: Disfrutar, também em Barcelona. Os ingredientes frescos e sazonais são cuidadosamente selecionados, garantindo a qualidade e o sabor excepcional de cada prato.

A diversidade do cardápio é um dos grandes atrativos, desde tapas tradicionais até criações contemporâneas, o restaurante oferece uma ampla variedade de opções para todos os gostos. Os pratos são cuidadosamente preparados e apresentados de forma impecável, tornando cada refeição uma verdadeira experiência visual e gastronômica.

Fui com a Sommellier de azeites de oliva, Carol Lima e resolvemos deixar o menu na mão do chef, e foi um prato para compartilhar melhor que o outro: salada de beterraba com sorvete de ajoblanco; sardinhas marinadas; canelone de atum; lagosta; costela desossada de porco com melão e o famoso e delicioso brioche de caviar beluga com creme fresco, um clássico do restaurante Disfrutar. E pra finalizar uma “caprese” versão sobremesa, impressionante, um prazer ao paladar.

Além da excelente comida, o Compartir também se destaca pelo serviço atencioso e profissional. A equipe multicultural conta com o chefe de sala brasileiro, o Maitre e Sommellier Rodrigo Galvão.

Se você está em busca de uma experiência gastronômica única em Barcelona, o Restaurante Compartir é uma escolha certeira. Com sua abordagem compartilhada, pratos deliciosos e ambiente acolhedor, este restaurante certamente deixará uma marca duradoura em sua memória gustativa. Não deixe de visitar e aproveitar tudo o que esse restaurante tem a oferecer!

O Compartir fica na rua Valência, no bairro de Eixample em Barcelona, capital gastronômica da Catalunha e um dos lugares mais importantes do mundo quando o assunto é cozinha de qualidade.

Apure os sentidos e bom apetite!



