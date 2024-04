Há mais de 24 horas em UPA da Capital, bebê de um mês aguarda transferência para hospital

Desde sexta-feira (26), um menino - de um mês e oito dias - segue aguardando uma vaga para internação em um dos hospitais de Campo Grande. Segundo a família, o bebê foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, às 11 horas da manhã, depois de apresentar febre, durante a madrugada de quinta para sexta.

Na unidade, a criança foi submetida a exames, de sangue, urina e raio-x, que indicaram infecção urinária. De acordo com a avó do menino, Silvânia Barroso, o neto chegou à unidade de saúde com muitas dores.

“Ele chegou com muitas dores, com febre e gemendo muito. A médica pediu os exames e disse que ele ficaria em observação até o resultado, que confirmou infecção urinária”, descreveu Silvânia.

Segundo a família, a médica responsável pelo atendimento na sexta-feira informou que por se tratar de uma criança muito pequena não está indicada a medicação oral, e sim na veia. Devido a esta situação o bebê precisa permanecer internado, no entanto, não há vaga para transferência para nenhum hospital da cidade.

A situação ainda é mais preocupante, porque desde o início da semana, as unidades de saúde da Capital vem registrando crescimento na procura por atendimento.

Nesta semana, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) foi registrado um aumento no atendimento geral das UPAs e Centros Regionais de Saúde (CRS) de 40%. Só na segunda-feira (22), foram mais de 6.500 atendimentos. Enquanto no mesmo período da semana foram 4 mil nas 10 unidades de urgência e emergência. As doenças respiratórias estão entre as principais causas para aumento na demanda.

Sobre a situação do bebê, em nota a Sesau informou que o paciente encontra-se em processo de regulação aguardando disponibilidade de vaga para transferência.

“Ele está sendo medicado e assistido pela equipe médica e de enfermagem da unidade. Apresenta quadro estável. A Sesau está em contato com os hospitais para garantir que a transferência ocorra o mais breve possível”, explicou a secretaria.

O texto ainda reforça que apesar da necessidade de encaminhamento para exames e atendimento complementar, o paciente está sendo assistido da melhor maneira possível na UPA.