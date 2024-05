Comunidade universitária se une para auxiliar vítimas das inundações no Rio Grande do Sul

Diante da devastação causada pelas inundações no Rio Grande do Sul, a comunidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) se mobilizou em uma corrente de solidariedade para auxiliar as vítimas da tragédia.

Nascido em Santa Maria (RS), o professor do Curso de Engenharia de Produção, da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia (Faeng), Marcos Lucas de Oliveira foi um dos que se sensibilizaram tanto com a situação, a ponto de criar uma corrente de auxílio

Às segundas e sextas-feiras, o professor envia mensagens nos grupos de WhatsApp que participa, solicitando doações através do Pix ou convidando os estudantes para irem até o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Tropeiros da Querência. “Temos atuado no setor de organização dos alimentos doados. Neste setor, estamos aplicando as técnicas de produção enxuta, filosofia de redução de desperdícios. Empregamos, principalmente, a otimização de tempo e movimento. Assim, nós criamos algumas linhas de montagem, como: linha de montagem de cesta básica; linha de montagem de alimentação rápida; linha de montagem de caixa; e linha de montagem de embalagem”, explica.

Com a ajuda de alunos e colegas, o professor implementou técnicas de produção enxuta, como a criação de "linhas de montagem" para agilizar a organização dos alimentos doados. Além disso, a metodologia 5S foi aplicada para garantir a limpeza e a organização do local de armazenamento.

De acordo com o professor, mais de 10 estudantes participaram presencialmente no CTG, e aqueles que não puderam ir ao local, auxiliaram com doações em itens e em dinheiro.

*Com informações da UFMS