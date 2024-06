Polícia civil prende três por latrocínio

Nesta quinta-feira (13), três pessoas foram presas em flagrante por latrocínio, ocultação de cadáver e porte de arma de fogo pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras) e Delegacia de Polícia de Ribas do Rio Pardo.

A vítima era um taxista de 35 anos, que dirigia um Toyota Corolla e desapareceu na quarta-feira (12), na cidade de Ribas do Rio Pardo. O corpo do taxista foi encontrado baleado em uma mata próxima ao local do crime.

Após o crime, os suspeitos foram para Campo Grande e abandonaram o veículo. Os suspeitos portavam dois revólveres calibre 38. De acordo com o Garras, dois foram presos em flagrante em Campo Grande, enquanto o terceiro foi preso em Ribas do Rio Pardo.

A Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante dos suspeitos em prisão preventiva, o que será objeto de análise pelo Ministério Público e pelo Judiciário, que se manifestarão neste sentido em audiência de custódia.

No final da manhã desta sexta-feira (14), o Garras fará uma coletiva de imprensa para apresentar os detalhes do caso.