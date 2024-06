O forró do Ipê de Serra no CBN Cultural

O CBN Cultural desta sexta-feira (14), recebeu a banda Ipê de Serra. O grupo de Campo Grande será uma das atrações do Arraial de Santo Antônio neste final de semana, domingo (16), na Capital.

Criado em 2023, o quarteto de amigos: Alli (Voz e violão), Rafael Bahia (voz e percussão), Janisson Barbosa (Sanfona) e Juninho (Zabumba) - começaram a se apresentar com uma mistura dos ritmos nordestinos como o forró, xote e baião. Além de reproduções conhecidas do grande público eles também realizam um trabalho autoral com expectativa de em breve gravar a primeira música.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, Alli antecipou a expectativa da apresentação do próximo domingo na praça do Rádio Clube. Este é o segundo ano consecutivo que a banda participa da festa tradicional. Acompanhe.