Felicidade contribui para produtividade e lucratividade no ambiente de negócios

A felicidade no ambiente de trabalho é estratégica para o sucesso nos negócios. Na próxima semana (18), o tema será discutido em Campo Grande no Vigésimo CEO Fórum da Amcham que vai debater como a felicidade pode ser traduzida em números de produtividade e lucratividade.

No Jornal CBN CG desta sexta-feira (14), o gerente regional da Amcham Brasil, Dennis Rondina, explicou que durante o evento será apresentado um levantamento realizado com os 50 maiores executivos do país. Segundo Rondina, os números da pesquisa traduzem a importância de investir em bem-estar e segurança psicológica. O Ceo Fórum Amcham também é o primeiro “CBN em Ação” do ano, um evento de capacitação e networking para alta liderança. Acompanhe a entrevista completa.