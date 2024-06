Crescimento econômico de Três Lagoas precisa caminhar com desenvolvimento, explica economista

Nos últimos anos, Três Lagoas tem diversificado sua base econômica industrial, sem abrir mão da matriz do agronegócio. A perspectiva é de crescimento econômico de cerca de 40% nos próximos anos.

Com o objetivo de aproveitar as oportunidades para o município e região, o colunista do Jornal CBN CG, Hudson Garcia, analisou a necessidade de investir proporcionalmente em desenvolvimento.

Num outro assunto, o Garcia avaliou como o Pix tem contribuído para ajudar na redução da inadimplência no país e também na educação financeira dos consumidores. Acompanhe.