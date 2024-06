Chapa "puro sangue" petista

Depois dos atritos e muito bate-boca, o PT uniu as suas forças com a indicação do deputado estadual Zeca do PT para vice da deputada federal Camila Jara à Prefeitura de Campo Grande. Não há dúvida, que a presença do Zeca vai ajudar a alavancar o nome de Camila. Não era segredo pra ninguém da resistência do Zeca à indicação de Camila para a sucessão na Capital. Ele defendia publicamente aliança com União Brasil para apoiar a ex-superintendente da Sudeco, Rose Modesto.

Essa posição do Zeca rachou o partido e criou ruídos com Camila. Ele era, também, um dos pré-candidatos do PT para as eleições na Capital. Mas desistiu por entender que a melhor alternativa era se unir à Rose para amarrar compromisso de apoio à reeleição do presidente Lula, em 2026.

Com Zeca fora da disputa em Campo Grande, o nome de Camila ganhou força dentro do partido e como aumentou, também, a resistência a uma aliança com Rose Modesto. Os xiitas do PT apontam Rose como bolsonarista enrustida. Na queda de braço com Zeca, venceu o grupo de Camila.

Rose também contribuiu para afastamento do grupo do Zeca. Ela não respondia a nenhum dos acenos para abrir a negociação de aliança. O deputado federal Vander Loubet, outro incentivador desse acordo, exigiu da Rose uma declaração pública de apoio a reeleição do presidente Lula, em 2026. Rose fingiu que não ouviu, até porque estava na Sudeco e não queria assumir um compromisso público de apoiar Lula sem o aval da direção nacional.

Hoje o seu partido, União Brasil, está na base de Lula. Antes era aliado do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e até 2026 muita coisa pode mudar.

Como Rose ignorou os acenos dos petistas moderados, Zeca se uniu à Camila, podendo ser candidato a vice.

E Rose foi, ainda, aconselhada a se distanciar do PT. As pesquisas mostravam que essa aliança não ajudaria em nada Rose. Só iria atrapalhar.

Sendo assim, o PT junta os cacos para se unir em torno da pré-candidatura de Camila com Zeca na vice.

