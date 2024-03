Consulta de veículos apreendidos é liberada em aplicativo

O Detran-MS liberou uma ferramenta digital para agilizar processos de veículos removidos. O cidadão poderá descobrir para qual pátio credenciado o veículo foi recolhido e iniciar os procedimentos de resgate via internet.

A ferramenta já está disponível no portal de serviços Meu Detran e aplicativo Detran MS. Para acessar, é necessário estar logado, e disponibilizar as informações do veículo. Após o preenchimento desses dados, o sistema indicará a localização do bem e os débitos a serem pagos.

Continue Lendo...

Desde fevereiro, a liberação de veículos recolhidos durante operações de fiscalização é feita diretamente nos pátios credenciados pelo Detran-MS na Capital. Em dois meses de operação, os Pátios PMax e Autotran da Capital, contabilizam cerca de 300 liberações entre elas regularização de mais de 100 veículos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Antes, o proprietário precisava ir até a sede do Detran-MS para buscar informações sobre o veículo e levantar os débitos existentes. O próximo passo era ir até o pátio e fazer os ajustes necessários, para então retornar ao Detran para buscar o requerimento de liberação, que permitia a retirada do veículo no pátio.

O novo serviço permite ao proprietário fazer a negociação e resgatar o veículo no mesmo lugar e oferece inúmeros benefícios, agilidade e economia.

*Com informações do Governo do Estado