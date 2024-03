Contribuintes terão ajuda para preencher a declaração de forma presencial

A Receita Federal de Campo Grande e o Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul (CRC) estão oferecendo assistência presencial para ajudar os contribuintes a preencherem suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física.

O período de entrega teve início em 15 de março e se estende até 31 de maio. Até dterça-feira (26), a Receita Federal já havia recebido 105 mil declarações em todo o estado.

O serviço chamado "Declare Fácil" é uma iniciativa pioneira da Receita Federal em todo o país e conta com a colaboração do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis (Sescon) e dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAFs).

O principal objetivo do projeto é fornecer informações e orientações durante o período de entrega da declaração para os contribuintes que não têm acesso a computadores ou smartphones.

Para ser atendido presencialmente, o contribuinte deve ter tido rendimento bruto de até R$ 50 mil em 2023, o que equivale a uma média de renda mensal de R$ 3.800, incluindo férias. Além disso, é necessário levar comprovantes de rendimentos e de pagamentos feitos para deduções, entre outros documentos.

O atendimento será realizado por estudantes do curso de ciências contábeis, supervisionados pelos professores dos NAFs. O serviço está disponível todas as terças-feiras no prédio da Delegacia da Receita Federal em Campo Grande.

“É mais uma facilidade que a Receita Federal e os parceiros do sistema contábil estão levando aos contribuintes. O objetivo é que todos possam enviar sua declaração sem erros porque é menos trabalho para todos”, afirma o delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva.

O agendamento para o serviço pode ser feito através desse link.

