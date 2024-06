Desburocratização é palavra-chave no incentivo ao empreendedorismo

O prêmio Cidade Empreendedora foi entregue nessa segunda-feira (3) para os 36 municípios do estado que aderiram ao programa Cidade Empreendedora 2024. A palavra mais usada no evento foi a desburocratização. 94% dos municípios atendidos pelo Sebrae MS conseguiram reduzir o tempo médio de abertura de empresas, a partir da diminuição da burocracia.

Um dos destaques nesse quesito foi Dourados. Segundo o prefeito Alan Guedes (PP), em 12 horas já em possível abrir uma nova empresa na cidade. Além do fomento a economia criativa, Guedes ressalta que a troca de informações entre os gestores foi um elemento importante para o desenvolvimento do município.

Foto: Mateus Adriano/CBN CG

“O programa permitiu que a gente fizesse ações em conjunto com outros municípios, municípios menores, municípios com porte diferente e as experiências podem ser compartilhadas. Então a gente conseguiu, conversando com secretários, com prefeitos, com os consultores do Sebrae, que orbitam por todas as cidades, conhecer experiências interessantes que puderam nos ajudar”.

Dourados está entre os 18 municípios que concluíram o ciclo expansão, que já é uma segunda fase do programa Cidade Empreendedora. Outra cidade nesse mesmo estágio é Jaraguari. Por lá, uma das ações foi levar o empreendedorismo para as escolas. Segundo o prefeito, Edson Nogueira (PSDB), cerca de 680 alunos participaram do projeto.

Foto: Mateus Adriano/CBN CG

“A gente fez um trabalho na escola, junto com os alunos, e trouxemos para dentro da escola o empreendedorismo, ensinando eles, desde agora, como empreender e como fazer o seu negócio”.

Todos os 36 municípios participantes foram homenageados durante o evento. O Cidade Empreendedora 2024 realizou 232 mil atendimentos, que impactaram em 39 mil empresas. Este ano, o número de microempreendedores individuais cresceu 25% em relação ao ano passado. Foram 11.600 novos MEIs.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae-MS, Cláudio Mendonça, o principal objetivo é proporcionar oportunidades. “Por exemplo, para o pequeno empresário, lá do meio rural, que está vendendo para a agricultura familiar, ele vai criar mais um emprego, gerar mais uma renda, gerar impostos para esse município, melhorar a vida da família dele, mas no entorno dele também. Então todos ganham com esse desenvolvimento”.

Foto: Mateus Adriano/CBN CG

O Governador Eduardo Riedel (PSDB) esteve no evento e falou sobre o papel do estado para incentivar o empreendedorismo local. “É uma ação permanente. O apoio a essa ação do Sebrae com o município é uma delas. Além disso, a gente tem um trabalho de desenvolvimento nos municípios. Agora, o Estado, lá na ponta, tem que oferecer educação, tem que oferecer para esse crescimento, tem que oferecer segurança pública, saúde junto com os municípios, toda essa estratégia de incentivo e de apoio à industrialização e ao crescimento dos negócios”.

E para o próximo ano, Cláudio Mendonça garante que o programa será ampliado. “Em novembro, depois das eleições, lançando um novo programa Cidade Empreendedora, junto com o Governo de Estado, todos os parceiros, para a gente chegar aos municípios com uma força ainda maior”.