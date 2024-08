DOF apreende mais de R$ 1 milhão em produtos ilegais em Mundo Novo

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fecharam na última terça-feira (30) um entreposto em Mundo Novo, utilizado para o armazenamento de produtos de origem estrangeira. Durante a operação, foram encontrados quase 900 aparelhos de telefone celular e diversos eletrônicos, totalizando aproximadamente R$ 1,1 milhão em mercadorias ilegais. Apesar da ação, ninguém foi preso.

A descoberta ocorreu após uma denúncia anônima feita. Quando os policiais chegaram à residência no bairro Copagril, duas pessoas que estavam no local fugiram. Apesar das buscas, nenhum suspeito foi localizado.

No interior do imóvel, os agentes encontraram 875 aparelhos de telefone celular de várias marcas e modelos, além de outros eletrônicos. Todos os itens apreendidos foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo para as devidas providências.

Esta operação do DOF faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ).

*Com informações do DOF