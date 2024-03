Em maior apreensão do ano, PRF apreende mais de meia tonelada de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 509 Kg de cocaína, na noite da últimaquarta-feira (27), em Miranda, distante 241km de Campo Grande na região oeste do estado.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um caminhão que trafegava com as luzes do farol apagadas. "Ao parar o caminhão, o condutor abandonou o veículo, empreendendo fuga a pé através da vegetação próxima. Buscas foram realizadas, porém ele não foi encontrado", disse trecho de nota da PRF.

A partir da suspeita, os policiais realizaram uma busca minuciosa na carreta, até encontrarem vários fardos com tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 509,2 Kg.

A droga e os veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda (MS)