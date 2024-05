Em Ponta Porã, DOF recupera veículo roubado em Cuiabá

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na manhã desta quinta-feira (9) um veículo que havia sido roubado no dia 2 de março deste ano em Cuiabá (MT).

A ação aconteceu durante a Operação COSUD (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), deflagrada na manhã de quarta-feira(8) em Mato Grosso do Sul com a participação de outros sete estados brasileiros.

A recuperação do veículo aconteceu durante um patrulhamento ostensivo e preventivo na rodovia MS-164, quando os militares receberam a informação de um cidadão sobre um carro suspeito parado à beira da estrada. Ao checarem a situação, os policiais constataram que se tratava do veículo com registro de roubo.

O veículo estava com placas falsas, sendo as originais do município de Nortelândia (MT). Após a confirmação do registro de roubo, o DOF acionou a viatura guincho para rebocar o veículo até Dourados. A ocorrência foi registrada e encaminhada para a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira).

*Com informações do DOF